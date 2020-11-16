Политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову

Заявление поступило в Пресненский суд. Дата рассмотрения пока не назначена. Как пишет сайт МБХ-Медиа, Навальный просит признать не соответствующим действительности заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают специалисты ЦРУ.

В начале октября в немецком журнале Der Spiegel было опубликовано интервью Навального, где оппозиционер среди прочего сообщил, что за его отравлением стоит лично президент Владимир Путин. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти слова, обвинил политика в сотрудничестве с американскими спецслужбами. После этого комментария Пескова, Навальный потребовал предоставить доказательства его работы на ЦРУ и пообещал подать в суд. Как следует из материалов, оппозиционер добивается, в том числе, публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.