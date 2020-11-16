Во Владимирской области произошел разлив нефтепродуктов на площади 12 с половиной тысяч квадратных метров

Об этом со ссылкой на МЧС сообщает агентство ТАСС. Два пятна образовались при сходе с рельсов 30 вагонов с мазутом на станции Новки. В результате происшествия один человек погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
2020-11-16T18:33:43+03:00
2020-11-16T18:33:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2742908-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 16 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…