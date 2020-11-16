Во Владимирской области произошел разлив нефтепродуктов на площади 12 с половиной тысяч квадратных метров

Об этом со ссылкой на МЧС сообщает агентство ТАСС. Два пятна образовались при сходе с рельсов 30 вагонов с мазутом на станции Новки. В результате происшествия один человек погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.