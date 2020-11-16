Россия собирается поставлять вакцину от коронавируса Израилю и рассматривает возможность производства препарата в этой стране. Эти вопросы, как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин обсуждал сегодня с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Речь также шла о ситуации на Ближнем Востоке. Кремль отмечает, что разговор состоялся по инициативе Израиля.