Россия собирается поставлять вакцину от коронавируса Израилю и рассматривает возможность производства препарата в этой стране. Эти вопросы, как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин обсуждал сегодня с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Речь также шла о ситуации на Ближнем Востоке. Кремль отмечает, что разговор состоялся по инициативе Израиля.
2020-11-16T18:33:02+03:00
2020-11-16T18:33:02+03:00
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18:33, 16 ноября 2020
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