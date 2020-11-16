Чиновники в Ивановской области пожаловались на нехватку мест в моргах, куда доставляют скончавшихся от коронавируса

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление директора Департамента здравоохранения региона Артура Фокина. По его мнению, такая ситуация сложилась, в том числе из-за того, что родственники долго не забирают тела, опасаясь заражения.
2020-11-16T18:32:26+03:00
2020-11-16T18:32:26+03:00
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18:32, 16 ноября 2020
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Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…