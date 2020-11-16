Оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова

Карточка иска появилась на сайте Пресненского суда Москвы. – сообщает сайт МБХ-Медиа. В начале октября Навальный говорил, что будет судиться с Песковым из-за высказываний о работе на ЦРУ — пресс-секретарь главы государства говорил, что с оппозиционером могут работать специалисты американского Центрального разведывательного управления, которые выдают инструкции.