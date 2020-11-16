Оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова

Карточка иска появилась на сайте Пресненского суда Москвы. – сообщает сайт МБХ-Медиа. В начале октября Навальный говорил, что будет судиться с Песковым из-за высказываний о работе на ЦРУ — пресс-секретарь главы государства говорил, что с оппозиционером могут работать специалисты американского Центрального разведывательного управления, которые выдают инструкции.
2020-11-16T18:31:29+03:00
2020-11-16T18:31:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2742900-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 16 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…