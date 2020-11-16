Частная американская компания SpaceX отправила к МКС первую регулярную пилотируемую миссию Crew Dragon

Благодаря этому США вернули себе возможность самостоятельно отправлять на орбиту астронавтов.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала минувшей ночью с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это произошло на сутки позже, чем планировалось изначально из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляция велась на сайте НАСА. Спустя несколько минут первая ступень ракеты была в автоматическом режиме посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Через 12 минут после запуска корабль вывели на околоземную орбиту. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 7 утра вторника по московскому времени. В составе экипажа три американца — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. Им предстоит провести на орбите полгода.

Эта миссия получила обозначение Crew-1. Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX канадско-американского инженера и миллиардера Илона Маска, стал первым частным космическим кораблем, доставившим астронавтов на орбиту Земли. Это уже второй его пилотируемый полет, первый состоялся 30 мая, и первый в рамках контракта NASA. После закрытия в 2011 году программы Space Shuttle США были вынуждены для доставки своих астронавтов к МКС покупать места на российских «Союзах». В нынешнем году это обходилось американской стороне примерно в 90 миллионов долларов. Средняя расчетная стоимость одного места в Crew Dragon оценивается в 55 миллионов. Как сообщили сегодня Интерфаксу в пресс-службе «Роскосмоса», госкорпорация и NASA ведут переговоры о бартерной схеме полетов к МКС на российских и американских кораблях. При такой схеме американские астронавты продолжат летать на российских «Союзах» в обмен на места для российских космонавтов в американских космических кораблях.

НАСА и SpaceX поздравили с успешным запуском действующий и избранные президенты США Дональд Трамп и Джо Байден.