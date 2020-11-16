Заработные платы менеджеров Роскосмоса сокращены на 15-20%, — сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

Он признает, что зарплаты менеджмента были раздуты, а сейчас режим максимальной экономии. Оптимизация коснулась и штата — аппарат сокращен на 100 человек. В начале ноября стало известно о том, что Роскосмос запросил у правительства около полутора триллионов рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера», аналога спутниковой системы широкополосного доступа в интернет «Старлинк» Илона Маска.