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18:28, 16 ноября 2020

Заработные платы менеджеров Роскосмоса сокращены на 15-20%, — сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

Он признает, что зарплаты менеджмента были раздуты, а сейчас режим максимальной экономии. Оптимизация коснулась и штата — аппарат сокращен на 100 человек. В начале ноября стало известно о том, что Роскосмос запросил у правительства около полутора триллионов рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера», аналога спутниковой системы широкополосного доступа в интернет «Старлинк» Илона Маска.



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