Заработные платы менеджеров Роскосмоса сокращены на 15-20%, — сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

Он признает, что зарплаты менеджмента были раздуты, а сейчас режим максимальной экономии. Оптимизация коснулась и штата — аппарат сокращен на 100 человек. В начале ноября стало известно о том, что Роскосмос запросил у правительства около полутора триллионов рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера», аналога спутниковой системы широкополосного доступа в интернет «Старлинк» Илона Маска.
2020-11-16T18:28:28+03:00
2020-11-16T18:28:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2742896-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:28, 16 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…