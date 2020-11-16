Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации системы госуправления

Откладывать реформу больше нельзя, — подчеркнул премьер. В рамках оптимизации штат центральных аппаратов предполагается сократить на 5%, а территориальных органов на 10% — в основном за счет вакантных позиций. Реформу предполагается провести за три месяца, до 1-го апреля. При этом она не предполагает сокращения финансирования. В сентябре глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что в будущем году не планируется индексировать зарплаты госслужащих. Исключение будет сделано только для военных.
2020-11-16T18:27:51+03:00
2020-11-16T18:27:51+03:00
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18:27, 16 ноября 2020
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