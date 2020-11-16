Северные регионы России возглавили рейтинг «РИА Новости» по доступности автомобилей. Доля семей, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогую машину, выше всего в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, а также в Магаданской области. Согласно исследованию агентства, на противоположном конце рейтинга кавказские регионы – Ингушетия, Чечня и Дагестан.

В целом по стране каждая четвертая семья может позволить себе купить машину за полмиллиона рублей, говорится в исследовании.