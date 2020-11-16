«Датское радио» сообщило о слежке США за оборонными предприятиями скандинавских стран. Источники телерадиокомпании в военной разведке утверждают, что Агентство национальной безопасности США обеспечило себе доступ к оптико-волоконным кабелям и компьютерному центру в Копенгагене, что позволило отслеживать передаваемые данные.

Предположительно, прослушка была связана с планами Дании закупить шведские истребители, которые конкурировали с американскими F-35. В итоге предпочтение все же было отдано продукции из США. Впрочем, эксперты не исключают, что шпионов могли интересовать вопросы финансового характера.