Правозащитники насчитали больше 1100 задержанных на вчерашних акциях протестов в Белоруссии. Согласно списку, который публикует центр «Весна», большинство из них оказались в отделениях милиции в Минске. Массовые задержания прошли на «Площади перемен» — так неофициально называют двор, ставший одним из первых центров гражданской активности. Протестующие собрались у стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко. Позже мемориал был уничтожен. Люди в штатском убрали цветы и лампады, а коммунальщики срезали бело-красно-белые ленты.