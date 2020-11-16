Выборы главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге пройдут сегодня в Северной Столице. В них принимает участие только один кандидат.

Журналисты петербургского Эха соберутся в редакции в два часа дня. Согласно уставу, для того чтобы признать выборы состоявшимися необходимо участие 3⁄ 4 редакции. В бюллетене будет только одна фамилия нынешнего заместителя главного редактора Валерия Нечая. Он единственный выдвинул свою кандидатуру. Журналисты смогут проголосовать за или против него. Предыдущий главред Виталий Дымарский решил покинуть эту должность спустя 4 месяца после предыдущих выборов по состоянию здоровья.

Виталий Дымарский был назначен заместителем главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова по северо-западу.