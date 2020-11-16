В Молдавии действующий президент Додон проигрывает на выборах своей сопернице Санду после подсчета 99% голосов

Лидеры основных политических сил страны уже поздравили ее с победой. Осталось посчитать всего чуть более трех десятых процента голосов, причем остались лишь бюллетени примерно с 20 зарубежных участков, внутри страны итоги уже подведены, и, кто станет следующим президентом уже ясно — экс-премьер, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду.

Она во втором туре набрала 57,5%. Санду в отличие от своего соперника Игоря Додона — сторонница европейской интеграции и западной модели развития. Действующий президент, занявший этот пост 4 года назад, в своей политике делал ставку на сближение с Россией. Она его поддержала в ходе этой президентской кампании. Молдавия — парламентская республика, и глава государства ограничен в полномочиях.

Сейчас Додон фактически возглавляет Партию социалистов, у которой около трети кресел в парламенте, и которая потенциально может создать альянс с депутатами других партий, чтобы заполучить большинство. Санду же контролирует фракцию из 14 депутатов. После своей победы она обещала найти способ для проведения досрочных парламентских выборов.

Санду участвовала и в прошлых выборах президента Молдавии, но тогда во втором утре она проиграла Додону с разницей в 4%.

Два кандидата представляют будущее своей страны совершенно по-разному. Об этом сказал «Эху Москвы» первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, у кандидатов также есть и общие подходы в первую очередь по отношению к Приднестровью.