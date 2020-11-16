В ряде регионов с сегодняшнего дня ужесточаются ограничения, введенные из-за коронавируса. В стране два дня подряд фиксировали более 22 тысяч новых случаев заболевания.

В Подмосковье студенты учебных заведений переходят на дистанционное обучение. Их транспортные карты будут заблокированы. В Пермском крае на удаленку отправили старшеклассников. Там также ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, а компании по примеру Москвы обязали отправить треть своих сотрудников работать из дома. Несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей. Подобные меры ввели в Тюменской и Ульяновской областях, а также в Волгоградской области. Там к тому же продлен режим изоляции для пожилых жителей региона, расширен список мест, где нельзя находиться без маски. В Новосибирской области приостановлена работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах. А в Бурятии вводится двухнедельный карантин — закрывают торговые центры, кинотеатры, сауны и другие организации. В некоторых регионах ограничения, напротив, смягчают. Так в Омской области удаленку после продленных каникул в школах решили не вводить, сегодня начнут работать в обычном формате учреждения дополнительного образования для детей и подростков.

Сообщалось, что до сегодняшнего дня главы регионов должны были отчитаться о создании резервных коек для пациентов с коронавирусом и обеспечении лекарствами пациентов на дому.

В Москве до середины января запрещена ночная работа баров и ресторанов, приостановлено проведение культурных и зрелищных мероприятий, студенты переведены на дистанционное обучение, а театрам и кинотеатрам разрешено заполнять залы только на четверть. С сегодняшнего дня закрываются музеи.

Всего в столице выявлено уже более полумиллиона зараженных. Общее число жертв эпидемии согласно официальной статистике приближается к 8 тысячам.