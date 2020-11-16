Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче итогового турнира ATP. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 6:3, 6:4. Надаль занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, Рублев – восьмую.

В другом матче группы «Лондон 2020» австриец Доминик Тим обыграл грека Стефаноса Циципаса. Итоговый турнир стартовал в британской столице в воскресенье. Помимо Рублева Россию на соревновании представляет Даниил Медведев. Призовой фонд турнира почти 6 миллионов долларов.