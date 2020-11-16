Боец смешанных единоборств Адам Яндиев, по сведениям ТАСС, попал в изолятор после драки. Конфликт с другим спортсменом Сергеем Харитоновым закончился госпитализацией последнего. Источник агентства сообщил, что дело переквалифицировали на более тяжелую статью. Яндиева уже доставляли в отделение полиции, однако тогда он отказался давать показания. Теперь он помещен в ИВС на 48 часов до избрания меры пресечения.

По предварительным данным, поводом для драки стал спор на бытовой почве. Речь могла идти о денежном долге.