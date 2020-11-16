На 80-м году жизни умер министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Об этом сообщает агентство SANA, не уточняя причины смерти и другие подробности. Последнее мероприятие с участием главы ведомства прошло в конце октября – тогда он провел встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии.

Муаллем родился в Дамаске в 1941 году. До того, как в 2006 занять пост министра он занимал должности посла в США, помощника главы МИД и его заметистеля.