Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно стартовал к МКС

Это первая регулярная миссия частной компании SpaceX. Первый полет с экипажем корабль совершил в мае — тогда это назвали историческим событием.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с пусковой площадки на космодроме на мысе Канаверал стартовала в полчетвертого утра по Москве. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 7 утра вторника.

На борту Crew Dragon американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. На МКС они присоединятся к российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову и астронавту NASA Кэтлин Рубин.

Crew Dragon разработан частной компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска. Американское космическое агентство заключило с ней контракт стоимостью более трех миллиардов долларов. В рамках соглашения в мае компания провела первый демонстрационный полет — тогда впервые в истории астронавты NASA ступили на борт МКС с частного корабля.

Для США это к тому же был первый за 9 лет полет на собственном корабле — с 2011 года они пользовались российскими «Союзами». После сегодняшнего пуска SpaceX уже поздравили и действующий и избранный президенты США — Дональд Трамп и Джо Байден.

Ранее стало известно, что первые космические туристы, которые полетят к МКС на корабле Crew Dragon, подписали контракт. Полет может состояться в конце следующего года