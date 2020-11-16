Премьер-министр Армении призвал военных вернутся в Ереван, чтобы решить вопрос со «скулящими под стенами»

На фоне протестов в армянской столице глава правительства написал в Фейсбуке, что «просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой» и поражен их глубокомыслием. Речь идет об обращениях, в которых поддерживается решение Пашиняна заключить соглашение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

Заявление премьера раскритиковали многие общественно-политические деятели, увидев в нем призыв к гражданской войне. Глава офиса вице-премьера подал в отставку, а один из депутатов правящей фракции сдал мандат.