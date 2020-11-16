МВД планирует использовать нейросети для расследования серийных преступлений

Кроме того, искусственный интеллект может помочь полицейским в составлении «фоторобота» по ДНК нарушителя. Технически такая возможность уже есть, однако в России пока недостаточна база геномных данных для анализа— пишет газета РБК. По данным издания, соответствующий проект ведомство представило еще на прошлой неделе на стратегической сессии, посвященной технологии искусственного интеллекта. Ее проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.