Суд не стал арестовывать экс-главу Службы национальной безопасности Армении

Артур Ванецян, задержанный по подозрению в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, был освобожден в зале суда. Агентство РИА Новости сообщает, что бывший директор ведомства назвал свое преследование политически мотивированным.

Ванецяна и других оппозиционеров задержали в субботу вечером. В СНБ заявили, что предотвратили попытку убийства главы правительства. В Ереване недовольные условиями мирового соглашения по Нагорному Карабаху требуют отставки Пашиняна.