Президент Венесуэлы выразил надежду на скорый приезд в Москву

Николас Мадуро поблагодарил Россию, за прием вице-президента и заявил, что хочет увидеть «нашего брата Владимира Путина».

Вице-президент Делси Родригес ранее провела встречу с производителями вакцины от коронавируса «Спутник». По ее словам, поставки препарата в Венесуэлу начнутся в январе Мадуро сказал, что страна вскоре планирует начать производства российской вакцины самостоятельно. В Каракасе также надеются на китайский и кубинский препараты.