В Москве, по подсчетам оперативного штаба, за сутки скончались еще 72 человека с коронавирусом

Общее число жертв эпидемии в городе согласно официальной статистике приближается к 8 тысячам.

Всего в столице выявлено уже более полумиллиона зараженных. Большинство из них выздоровели. На фоне всплеска коронавируса в Москве введены новые ограничения. До середины января запрещена ночная работа баров и ресторанов, приостановлено проведение культурных и зрелищных мероприятий, студенты переведены на дистанционное обучение, а театрам и кинотеатрам разрешено заполнять залы только на четверть.