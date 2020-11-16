Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в течение недели

Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС, что в азиатской части страны температура будет на 12-20 градусов выше нормы. На европейской половине прогнозируют аномалии как со знаком плюс, так и со знаком минус. В северной части будет на 4-8 градусов теплее, чем обычно, а на юге наоборот – на 4-6 градуса холоднее, чем обычно. В центральной части погода, вероятно, будет близка к норме.