Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в течение недели

Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС, что в азиатской части страны температура будет на 12-20 градусов выше нормы. На европейской половине прогнозируют аномалии как со знаком плюс, так и со знаком минус. В северной части будет на 4-8 градусов теплее, чем обычно, а на юге наоборот – на 4-6 градуса холоднее, чем обычно. В центральной части погода, вероятно, будет близка к норме.
2020-11-16T06:32:00+03:00
2020-11-16T06:32:38+03:00
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06:32, 16 ноября 2020
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