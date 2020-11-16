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06:32, 16 ноября 2020

Следователи раскрыли детали аварийной посадки самолета Ан-124 в Новосибирске

В региональном управлении на транспорте СК сообщили, что у воздушного судна отказал один из четырех двигателей, обломки которого серьезно повредили фюзеляж. После этого отказали все средства связи и электронные системы. Пилоты сажали самолет, руководствуясь «визуальным наблюдением». В результате грузовой Ан-124 выкатился за пределы полосы примерно на 300 метров. Сейчас рассматриваются все версии случившегося, заведено уголовное дело. ЧП произошло в пятницу.



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