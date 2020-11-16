Глава «Роскосмоса» рассказал о снижении зарплат и увольнениях в госкорпорации

Дмитрий Рогозин признал, что жалование менеджмента было «раздуто в прошлые годы» и теперь урезано на 15-20%. Аппарат «Роскосмоса» сокращен на 100 человек, Объединенной ракетно-космической корпорации на 75. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Деньги, по слова Рогозина, концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела. Когда было проведено сокращение он не уточнил.
2020-11-16T07:32:00+03:00
2020-11-16T07:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 16 ноября 2020
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