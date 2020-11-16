Дональд Трамп отказался признавать победу Джо Байдена на выборах президента США

Глава Белого дома написал в Твиттере, что его соперник «выиграл только в глазах фейковых СМИ». За час до этого Трамп написал, что Байден «победил, потому что выборы были сфальсифицированы» — это первое сообщение действующего американского лидера, в котором он в какой бы то ни было мере заявил о победе своего оппонента.

Выборы президента прошли 3 ноября, однако официальные итоги до сих пор не подведены. По подсчетам американской прессы, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден – его уже поздравили главы более чем полусотни стран. Однако Трамп оспаривает итоги голосования в судах.