Все музеи Москвы с сегодняшнего дня приостанавливают свою работу на два месяца

Такое решение несколько дней назад приняли федеральное министерство культуры и профильный столичный департамент.

Первый приказ, касающийся работы столичных музеев, был опубликован мэрией в начале прошлой недели. Большинство учреждений были вынуждены прекратить свою работу еще в пятницу. Однако требование закрыться не распространялось на музеи федерального подчинения.

Среди них, к примеру, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и некоторые другие. Им только ограничили проведение временных выставок, публичных лекций, мастер-классов и осуществление некоторых других видов деятельности.

Предполагалось, что основные экспозиции федеральных музеев продолжат свою работу. Однако в пятницу Министерство культуры приняло решение приостановить и их деятельность. Теперь все музеи Москвы откроются не раньше 15 января — в случае, если ограничительные меры не будут продлены. Пока доступны для посетителей территории садов и парков при музеях. Кроме того, в некоторых из них пообещали усилить свое присутствие в онлайн-формате.

В Подмосковье музеи по решению региональных властей были закрыты еще в октябре. Ограничения для них сохранятся как минимум до 29 ноября.

Новые правила из-за COVID-19 теперь в театрах и кинотеатрах. Они могут продавать только 25% билетов. Также с сегодняшнего дня в Подмосковье студенты колледжей и вузов временно переходят на дистанционное обучение.