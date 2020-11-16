Коммунальные службы в Иркутской области посыпали одну из дорог песком с человеческими костями и черепами

Песок, в котором находились останки, предназначался для посыпки проезжей части дороги в городе Киренск в качестве защиты от гололеда. Как рассказали агентству «Интерфакс» в региональном управлении МВД, ведомство проводит проверку, где организация, отвечавшая за проведение работ, брала землю. Один из источников издания отмечает, что песок мог быть взят возле территории старого кладбища.

Иркутское агентство «ИркСиб» опубликовало фотографии, на которых прямо в песке видны фрагменты ребер и других человеческих костей. На дороге также лежал череп. Ему предположительно около ста лет. Как отмечается, специалисты уже убрали останки с дороги и изучают не только череп, но и другие кости, чтобы определить их точный возраст и возможное происхождение.

Руководству компании, которая отвечала за посыпку дороги песком, грозит административная ответственность.