Ситуацию в Донбассе обсудят сегодня советники лидеров стран нормандской четверки — России, Украины, Германии и Франции

Они пообщаются в режиме видеоконференции.

Ключевая цель переговоров, по словам президента Украины Владимира Зеленского, обсудить все шаги на будущее. «У страны оно только одно — восстановление территориальной целостности и полное прекращение огня в Донбассе», сказал Зеленский. Украина подготовила план действий, необходимых для проведения выборов в Донбассе и установления мира в регионе. Он предусматривает полный вывод вооружённых формирований сепаратистов с территории Донецкой и Луганской республик в начале следующего года. После этого предлагается передача границы под контроль Украины. Москва и самопровозглашённые республики против этого. На недавнем заседании контактной группы по Украине — оно проходило в формате видеоконференции — представитель России Борис Грызлов назвал предложения Киева цитата по ТАСС «имитацией переговорного процесса». По его словам они полностью противоречат Минским. Эксперты отмечают, что намерение Киева создать в Донбассе свободную экономическую зону вместо особого статуса тоже может вызвать несогласие Москвы.

Когда встретятся лидеры стран нормандской четверки до сих пор не ясно. Последние переговоры были в декабре прошлого года в Париже. Тогда политики достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В том числе об обмене группы военнопленных и отвода сил и техники в нескольких населённых пунктах.