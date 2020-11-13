Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и всех фигурантов его дела. Ему, однако, запрещено выходить из дома только ночью. Сам Майкл Калви рассказал в интервью телеграм-каналу LIFE, что доволен решением суда, но будет добиваться снятия обвинений.

Новая мера пресечения избрана обвиняемым до 12 января следующего года.



Это напоминает особую схему работы с бизнесменами, которой государство уже неоднократно пользовалось. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Виктор Шендерович. По мнению Виктора Шендеровича, изменение меры пресечения может быть связано с крупными суммами денег. Мера пресечения для Майкла Калви изменена на запрет определенных действий