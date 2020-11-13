Студенты смогут привлекаться к взятию тестов на коронавирус у тех, кто лечится на дому

Такое разрешение выдал Минздрав.

Привлекать для забора анализов будут тех, кто окончил три курса медицинских вузов. Им придется пройти обучение по краткосрочным дополнительным программам, следует из приказа Минздрава. Документ также предполагает, что студенты смогут быть привлечены к работе в бригадах скорой помощи, которые госпитализируют людей с коронавирусом. В таком случае учащиеся вузов должны быть трудоустроены на должности специалистов со средним медицинским образованием, а их работа – контролироваться врачом выездной бригады, отмечают в ведомстве. Приказ Минздрава касается не только студентов, но и тех, кто имеет высшее медицинское образование.

Студентов привлекают к работе с больными коронавирусом практически с начала эпидемии. Эта практика распространена во многих регионах, а власти Москвы этой весной обещали за работу и практику в больницах, где лечат COVID-19, до 175 тысяч рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова в конце октября говорила, что к борьбе с коронавирусом привлечено более 24 тысяч студентов медицинских вузов и колледжей, а также свыше 11 тысяч ординаторов и примерно 500 педагогов.