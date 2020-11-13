В Москве вступают в силу новые коронавирусные ограничения

Меры приняты на опережение, для недопущения распространения инфекции. Об этом ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин

Коронавирусные ограничения должны минимально затронуть сферу экономики и бизнеса, как ранее добавил Сергей Собянин.

Согласно новым ограничениям посетителям кинотеатров будет доступна лишь четверть мест в зале. Тем не менее, эта мера не будет для кинотеаторов критичной. Такое мнение ранее «Эху» высказал председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В кинотеатрах уже давно соблюдается социальная дистанция, а также работают аппараты для рециркуляции воздуха, поэтому ходить в кино довольно безопасно, как ранее подчеркнул Олег Березин.

Новые ограничения затронут и театры. С учётом новых рекомендаций мэра Москвы Сергея Собянина, учреждениям культуры будет непросто пережить этот период. Такое мнение ранее нам высказал художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Иосиф Райхельгауз при этом добавил, что понимает необходимость введения таких мер, и поддерживает их