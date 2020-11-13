Причиной остановки первого энергоблока БелАЭС 8 ноября стала поломка оборудования зарубежной сборки.

Об этом Ъ, рассказал вице-президент «Атомстройэкспорта», руководитель проекта Виталий Полянин. По его словам, после замены трансформаторов блок может возобновить подачу электроэнергии на следующей неделе. Он подчеркнул, что ситуация не была критичной, к ядерной и радиационной безопасности этот инцидент не имеет отношения.