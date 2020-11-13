Ситуацию в Донбассе обсудят сегодня советники лидеров стран нормандской четверки.

Представители России, Украины, Германии и Франции по словам президента Украины Владимира Зеленского, обсудят украинский план действий, необходимых для проведения выборов в Донбассе и установления мира в регионе. Он предусматривает полный вывод вооружённых формирований сепаратистов с территории Донецкой и Луганской республик в начале следующего года. После этого предлагается передача границы под контроль Украины. Москва и самопровозглашённые республики выступают против этого.