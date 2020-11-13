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05:10, 13 ноября 2020

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, по информации «ВЕДОМОСТЕЙ» может состояться 17 декабря.

Об этом изданию сообщили источники на федеральном телевидении и близкие к администрации президента. По словам источника, который участвовал в организации прежних пресс-конференций Путина, точное время, место и формат доводят до телеканалов за неделю-полторы, ориентируясь на график главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 ноября, что «в силу понятных причин это будет необычный формат» мероприятия, а по словам собеседника на одном из федеральных телеканалов, пресс-конференцию частично переведут удаленный режим.



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