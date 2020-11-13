Суд в Москве арестовал представителя «Аэрофлота» в Великобритании по делу о госизмене.

Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РИА Новости. Об аресте Дмитрия Федоткина сообщалось 11 ноября, но подробности появились только накануне вечером. Источники ТАСС сообщают, что Федоткина подозревают в передаче разведке Великобритании секретных сведений об общественно-политической ситуации в России. При этом доступа к гостайне он не имел. В пресс-службе «Аэрофлота» ситуацию не комментировали.