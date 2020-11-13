Учреждения культуры Москвы до 15 января будут работать с ограничениями по коронавирусу.

Театры и кинотеатры смогут продавать лишь 25% билетов от вместимости залов, а временные выставки и экскурсии в музеях будут отменены. Столичным учреждениям культуры рекомендовано пускать посетителей и сотрудников после регистрации и получения QR-кода.