Российская делегация летит сегодня в Турцию.

Российские представители в Анкаре обсудят детали создания совместного с Турцией центра контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом накануне сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. На каком будет представлена российская делегация, он не уточнил. Турция, как утверждает министр, претендует на ту же роль в мониторинге ситуации в Карабахе, что и Россия. В Москве на это ответили, что никаких турецких миротворцев в непризнанную республику направляться не будет.