Президентские выборы 3 ноября стали самыми безопасными в американской истории.

Об этом говорится в совместном заявлении Агентства по кибербезопасности и Министерства внутренней безопасности США. Оба ведомства не нашли свидетельств потери или изменений в каких-либо бюллетенях. Если в штатах имеется небольшая разница в голосах между кандидатами, бюллетени будут пересчитаны, — говорится в документе.