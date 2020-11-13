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04:06, 13 ноября 2020

Охрана Михаила Дегтярева обойдется хабаровскому краевому бюджету в 33 млн рублей.

Это следует из тендера, опубликованного правительством края, которое объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг. Согласно материалам, для охраны ВРИО губернатора Хабаровского края планируется нанять семь человек.



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