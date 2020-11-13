Верховный суд освободил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста.

По сведениям ИФ, Калви и другим фигурантам дела назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, им запрещено находиться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро. Калви также запретили выходить из дома ночью и обязали своевременно приходить в суд. Майкла Калви и руководителей Baring Vostok задержали и арестовали в начале февраля 2019 года. Дело по статье о растрате завели по заявлению члена совета директоров банка «Восточный». ВС направил дело в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Как сообщало интернет-издание The Bell, в конце октября привлеченные к делу компании подписали мировое соглашение.