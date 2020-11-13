В Москве вступил в силу запрет на работу в ночное время общепита и развлекательных заведений.

Ограничения введены указом столичного мэра Сергея Собянина на фоне распространения коронавируса и продлятся до 15 января. На этот же период в городе запрещены массовые мероприяти Также введено ограничение на число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Оно не может превышать 25% от вместимости помещения. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Федеральным и частным вузам и колледжам рекомендовано также следовать этому требованию. Транспортные карты обучающихся будут заблокированы до окончания действия постановления.
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