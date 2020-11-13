Минстрой и Минздрав предлагают разрешить в многоквартирных домах курение вейпа и кальяна.

Проект соответствующего документа опубликован на портале правовой информации. Как следует из проекта, специальные изолированные курительные должны быть согласованы на общем собрании собственников жилья. РБК напоминает, что ранее жильцам домов разрешалось создавать курилки только для тех, кто курит сигареты.
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