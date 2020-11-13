Арестованный по подозрению в госизмене Дмитрий Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании.

По сведениям ТАСС, Федоткина подозревают в том, что он предавал британской разведке секретные сведения об общественно-политической ситуации в России. При этом он не имел доступа к гостайне. Источники агентства сообщают, что вину Федоткин он не признаёт, обвинение сотруднику «Аэрофлота» до сих пор не предъявлено.