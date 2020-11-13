Серьезный скандал разгорелся между организаторами «Тотального диктанта» и Россотрудничеством.

Федеральное ведомство отказалось в этом году поддержать акцию за рубежом. Автор диктанта, писатель Дмитрий Глуховский заявил РБК, что причиной отказа стали его политические убеждения. По словам Глуховского, глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм канале обвинил его в русофобии и заявил, что ему с ним не по пути. Этот текст, как отмечает агентство, в последствии был отредактирован и сейчас причина отказа поддержать «Тотальный диктант» за рубежом не приводится. Глуховский заявил, что русофобом себя не считает, напротив, считает себя патриотом, но его представление о патриотизме может расходиться с, как он выразился, «риторикой советской пропаганды». Организаторы «Тотального диктанта» также связывают инцидент с выбором автора текста. Но, как сказала РБК директор проекта Ольга Ребковец, у «Тотального диктанта» исключительно «просветительские цели», проект был и остается вне политики. Виктор Глуховский сегодня выступит на ЭМ в ОМ после 19 часов.
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