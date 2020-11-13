Франция выразила готовность содействовать разрешению армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщили ТАСС в Елисейском дворце, французский лидер напомнил о своей дружбе с Арменией и ее народом, а также заявил о готовности найти справедливое, долгосрочное и приемлемое для всех сторон в Нагорном Карабахе политическое решение.