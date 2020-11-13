Власти Москвы с сегодняшнего дня вводят новые ограничения по коронавирусу.

Они будут действовать до 15 января. Среди них перевод на дистанционное обучение студентов вузов и колледжей, а также рекомендация работодателям ввести систему QR-кодов для сотрудников в офисах. Ранее мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что новые решения по ограничительным мерам в Москве могут быть приняты через две-три недели, в зависимости от эпидемиологической ситуации.