Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:13, 13 ноября 2020

Египтянин поджег себя на площади Тахрир в Каире.

При этом он вел прямую трансляцию своего самосожжения в ФБ. Мужчина утверждал, что ему удалось установить факты коррупции, но его уволили, а потом началось
преследование его семьи. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах египетской столицы, в тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован. Площадь Тахрир сейчас взята под усиленную охрану.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Лавров заявил, что у РФ есть основания полагать, что Навального отравили в самолете или в Германии Глава МИД также отметил, что Россия скоро объявит о санкциях по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях ФРГ и Франции…

5 210 6 17920
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…

5 135 6 14088 07.11
Голосование
Какую вакцину вы бы себе вкололи?
5 169 6 18046 10.11
Новости

Небензя: Россия может задуматься о выходе из ОЗХО из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным Если ОЗХО, по словам Небензи, станет местом для штамповки решений по, как он выразился, «неугодным режимам» и потеряет всякий авторитет, Москва может подумать о своей роли в организации…

5 75 6 8323
Голосование
5 62 6 7620 10.11
Блоги

Указ президента РФ «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» «Федеральной службе безопасности РФ осуществлять контроль за обеспечением Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республикой»...

5 56 6 7264 12.11
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Дежа-дежа… У меня создается впечатление, что носители правых идей в США сегодня являются преследуемой частью населения. А эти носители не призывают к насилию, хотя их в этом постоянно обвиняют, они не провоцируют беспорядки…

5 178 6 23210 08.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 235 6 31181 06.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Что Гайдар сделал для России Что Гайдар сделал для России Почти три десятилетия назад осенью 1991 года начались реформы, которые создали современную российскую экономику…

5 42 6 5944 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Илья Новиков: Убивать за карикатуры нельзя. И точка. И никакого «но» Единственный способ реагировать на такие вещи возможный современного общества – это сказать: свобода слова важнее. Давайте спорить о том, в каких формах верующие могут себя защищать…

5 87 6 12203 12.11
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Горжусь, что служу под командованием нашего Президента! Мы с большим оптимизмом рассчитываем, что армянский и азербайджанский народы воспользуются этим шансом и начнут мирный диалог…

5 116 6 16796 11.11
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 115 6 18031 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Вашингтоне празднуют победу Байдена В Вашингтоне празднуют победу Байдена Центр города и площадь перед Белым домом перекрыты для автомобильного движения…

5 69 6 11434 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 138 6 23695 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

От дочери эмигрантов до вице-президента США: все о Камале Харрис Она стала первой женщиной – представительницей расовых меньшинств, чье имя было вписано в бюллетень на выборах президента…

5 60 6 10671 11.11
Новости

Жители Белоруссии в разных городах зажигают свечи на улицах в память о погибшем жителе Минска Как сообщает белорусское издание Tut.by, десятки людей принесли цветы и свечи к месту, где был избит скончавшийся сегодня житель города…

5 30 6 5387

Популярное за неделю

Новости

Зарубежные СМИ пишут про циркулирующие в России слухи о якобы болезни и скорой отставке Владимира Путина Британская «Телеграф», которую часто характеризуют как относящуюся к «желтой прессе», пишет, что, согласно опровергаемым со стороны Кремля слухам, у Путина болезнь Паркинсона, и в январе он может уйти в отставку…

5 8 6 41350
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На мой взгляд, оба кандидата — Байден и Трамп — были поставлены истеблишментом и медиа в неравноценные условия, потому что крупнейшие американские медиа о Трампе выражались примерно так, как пригожинские помойки о Навальном…

5 167 6 121772 07.11
#слушать 52:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Какую вакцину вы бы себе вкололи?
5 169 6 18119 10.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…

5 342 6 226994 08.11
Блоги

+ Ильхам Алиев: Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? 00:29 Ильхам Алиев: Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет…

5 191 6 171156 10.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8848130
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4698670

Сегодня в эфире