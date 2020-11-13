Египтянин поджег себя на площади Тахрир в Каире.

При этом он вел прямую трансляцию своего самосожжения в ФБ. Мужчина утверждал, что ему удалось установить факты коррупции, но его уволили, а потом началось

преследование его семьи. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах египетской столицы, в тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован. Площадь Тахрир сейчас взята под усиленную охрану.