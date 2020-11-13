Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Как передает ИФ, Магомедов, его брат еще четыре фигуранта обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. По версии следствия, преступная группа похитила более 11 миллиардов рублей. Дело будет рассматривать Басманный суд Москвы. Зиявудин Магомедов и его брат находятся под арестом с 2018 года. Зиявудин Магомедов на момент ареста был одним из богатейших людей России. В 2018 году Forbes оценивал его состояние в 1,2 миллиарда долларов.